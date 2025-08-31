onedio
1 Eylül - 7 Eylül Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 1 Eylül - 7 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 1 Eylül - 7 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzünün bu haftaki dansı, senin için birçok önemli mesajı beraberinde getiriyor. Aşk hayatında Balık Dolunayı'nın enerjisi, tüm gücüyle hissedilecek ve hayatına yeni bir yön verecek gibi görünüyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle birlikte önemli kararlar alman gereken bir döneme giriyorsun. Evlilik kararı mı alman gerekiyor, yoksa ayrılık mı gündeme geldi? Ya da belki de ilişkini başka bir boyuta taşıma zamanı geldi. Bu hafta, bu konular üzerinde düşünmek için ideal bir zaman olabilir.

Tabii eğer bekarsan, bu dönem hayatlarına kadersel bir aşkı çekme olasılıkları oldukça yüksek. Dolunay'ın bu büyülü enerjisi, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olabilir. Belki de hayatına girecek olan bu yeni kişi, hayatının aşkı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

