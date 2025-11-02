Sevgili Aslan, bu hafta enerjinin tavan yaptığını hissedeceksin. Ancak gökyüzündeki Mars ile Uranüs karşıtlığı, kalp ve tansiyon dengen üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, enerjini kontrol altında tutman ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat etmen önemli.

Kafein, çoğumuzun vazgeçilmezi. Ancak bu hafta fazla kafein tüketiminin seni daha da gergin hale getirebileceğini unutma. Aynı şekilde, uzun süreli stres de enerjinin dengesini bozabilir. Bu yüzden stresle başa çıkmanın yollarını bulmak, bu hafta önceliklerin arasında olmalı.

Spor yaparken de dikkatli olman gereken bir haftadasın. Rekabetçi yanını bir kenara bırakıp, esneklik odaklı hareket etmen daha sağlıklı olacak. Belki biraz hafif kardiyo, belki biraz dans sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…