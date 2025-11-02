onedio
3 Kasım - 9 Kasım Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Kasım - 9 Kasım haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta enerjinin tavan yaptığını hissedeceksin. Ancak gökyüzündeki Mars ile Uranüs karşıtlığı, kalp ve tansiyon dengen üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, enerjini kontrol altında tutman ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat etmen önemli.

Kafein, çoğumuzun vazgeçilmezi. Ancak bu hafta fazla kafein tüketiminin seni daha da gergin hale getirebileceğini unutma. Aynı şekilde, uzun süreli stres de enerjinin dengesini bozabilir. Bu yüzden stresle başa çıkmanın yollarını bulmak, bu hafta önceliklerin arasında olmalı.

Spor yaparken de dikkatli olman gereken bir haftadasın. Rekabetçi yanını bir kenara bırakıp, esneklik odaklı hareket etmen daha sağlıklı olacak. Belki biraz hafif kardiyo, belki biraz dans sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

