Sevgili Aslan, bu hafta Dolunay'ın büyülü ve gizemli etkisiyle enerjin tavan yapacak, tutkun doruklara çıkacak. Kendini daha enerjik ve dinamik hissedeceksin. Bu enerjiyi doğru kullanmayı başarırsan, sosyal çevrendeki herkesi etkileme potansiyelin var.

Bu hafta flörtlerinde bir yıldız gibi parlamaya hazır ol! Dolunay'ın büyüleyici etkisiyle etrafındakilere karşı daha çekici ve çekici hale geleceksin. Bu, bekar olanlar için heyecan verici bir dönem olabilir. Bekarlığının sonunu getiremeyebilir ama kesinlikle yeni bir aşka yelken açmak için cesaretini artırabilir. Sosyal etkinliklerde, partilerde veya arkadaş toplantılarında yeni insanlarla tanışma fırsat olacak. Fakat, eğer hayatında zaten biri varsa, bu enerji biraz sorun yaratabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…