3 Kasım - 9 Kasım Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle iş hayatında birtakım sarsıntılar yaşayabilirsin. Cesur bir adım atmaya karar verdiğin anda, yanlış karar verdiğini hissedebilirsin. Her ne kadar hesap kitap yapsan da aklın ile kalbin uyuşmayabilir. Tam da bu noktada aklın yolunu da seçsen kalbinle de hareket etsen üzülebilirsin. Bu yüzden iş hayatına dair kritik kararlarını bir sonraki haftaya ertelemeyi düşünmez misin?

Belki de bu aşamada Mars ile Neptün üçgeninin etkisiyle kişisel gelişime yönelebilirsin. Eğitim ve akademik başarıya yönelerek elde edeceğin başarı ise hayatının geri kalanının ritmini değiştirebilir. Bunu bir düşün deriz! 

Biraz da aşktan konuşalım mı? Dolunay'ın büyülü etkisiyle enerjin ve tutkun yükselişe geçecek. Sıkı dur, bu aralar sosyal hayatında bir yıldız gibi parlayacak flörtlerin yıldızı haline geleceksin. Bekarlığın sonu değil belki ama her an yeni bir aşka yelken açacak cesaretle bir hayli eğlenebilirsin. Aman dikkat, eğer hayatında biri varsa; bu enerji başına iş açabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
