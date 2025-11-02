Sevgili Aslan, bu hafta Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle iş hayatında birtakım sarsıntılar yaşayabilirsin. Cesur bir adım atmaya karar verdiğin anda, yanlış karar verdiğini hissedebilirsin. Her ne kadar hesap kitap yapsan da aklın ile kalbin uyuşmayabilir. Tam da bu noktada aklın yolunu da seçsen kalbinle de hareket etsen üzülebilirsin. Bu yüzden iş hayatına dair kritik kararlarını bir sonraki haftaya ertelemeyi düşünmez misin?

Belki de bu aşamada Mars ile Neptün üçgeninin etkisiyle kişisel gelişime yönelebilirsin. Eğitim ve akademik başarıya yönelerek elde edeceğin başarı ise hayatının geri kalanının ritmini değiştirebilir. Bunu bir düşün deriz!

Biraz da aşktan konuşalım mı? Dolunay'ın büyülü etkisiyle enerjin ve tutkun yükselişe geçecek. Sıkı dur, bu aralar sosyal hayatında bir yıldız gibi parlayacak flörtlerin yıldızı haline geleceksin. Bekarlığın sonu değil belki ama her an yeni bir aşka yelken açacak cesaretle bir hayli eğlenebilirsin. Aman dikkat, eğer hayatında biri varsa; bu enerji başına iş açabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…