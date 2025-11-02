Sevgili Aslan, bu hafta senin için biraz iniş çıkışlı geçebilir. Çünkü Uranüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bu da iş hayatında bazı sarsıntılara yol açabilir. İşte tam da bu noktada, cesur bir adım atmaya karar verdiğin anda, belki de bir anda yanlış karar verdiğini hissedebilirsin. Hesap kitap yapıp durumu analiz ederken bile aklın ile kalbin arasında bir çatışma yaşayabilirsin. İşte tam da bu noktada, hangi yolun doğru olduğunu belirlemek zor olabilir. Aklının sesini dinlesen de, kalbinin ritmini takip etsen de, bir şekilde üzülme ihtimalin var.

Ama sakın moralini bozma! Zira, bu hafta Mars ile Neptün üçgeninin etkisi altında olacaksın ve bu da kişisel gelişimine odaklanman için harika bir fırsat olabilir. Eğitim ve akademik başarıya yönelik adımlar atabilir, belki de hayatının geri kalanını etkileyecek bir başarıya imza atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…