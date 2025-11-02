Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir sezgi rüzgarı esecek! Mars ile Neptün'ün uyumlu üçgen açısı sayesinde, iş hayatında adeta bir radar gibi çalışacak olan sezgilerin, seni yeni projelerde risk almak konusunda cesaretlendirecek. Yaratıcılığınla tüm dikkatleri üzerine çekebileceğin bu dönemde, sunumlarını ve fikirlerini beklenmedik bir yenilikle süslemek, üstlerinin ilgisini çekmenin en etkili yolu olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Mars’ın Uranüs’e karşıtlığı, seni ani değişimlere hazırlıklı olmaya çağırıyor. Plan dışı gelişmelerle karşılaşabilir, bir toplantı veya proje aniden yön değiştirirken, hızlı bir şekilde uyum sağlaman gerekebilir. Bu süreçte sürpriz tekliflere karşı da uyanık olmalısın. Çünkü her an daha fazla sorumluluk üstlenmen ve kontrolü eline alman istenebilir. Hazır ol, artık güç senin! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…