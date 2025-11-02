onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Kasım - 9 Kasım Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Kasım - 9 Kasım haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Mars'ın hareketliliği, enerjini tavan yaptırıyor. Ancak bu enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilir, aşırı yüklenme riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum özellikle kas ve eklem bölgelerinde gerginlik hissi yaratabilir. Bu nedenle spor yaparken ısınmayı ihmal etmemeni öneriyoruz. Aksi halde 'fazla güçten zarar görme' olasılığın yüksek. 

Ruhsal açıdan bakıldığında ise Dolunay'ın huzur veren etkisiyle karşı karşıyasınız. Bu etki, seni dengeye çağırıyor ve ruhunun derinliklerinde bir huzur hissi uyandırıyor. Doğada vakit geçirmek, bu huzuru daha da artıracak ve sinir sistemine ilaç gibi gelecek. Yeşilin huzur verici etkisine bırak kendini! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

