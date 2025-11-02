Sevgili Koç, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Mars'ın hareketliliği, enerjini tavan yaptırıyor. Ancak bu enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilir, aşırı yüklenme riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum özellikle kas ve eklem bölgelerinde gerginlik hissi yaratabilir. Bu nedenle spor yaparken ısınmayı ihmal etmemeni öneriyoruz. Aksi halde 'fazla güçten zarar görme' olasılığın yüksek.

Ruhsal açıdan bakıldığında ise Dolunay'ın huzur veren etkisiyle karşı karşıyasınız. Bu etki, seni dengeye çağırıyor ve ruhunun derinliklerinde bir huzur hissi uyandırıyor. Doğada vakit geçirmek, bu huzuru daha da artıracak ve sinir sistemine ilaç gibi gelecek. Yeşilin huzur verici etkisine bırak kendini! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…