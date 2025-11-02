Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında bir rüzgar estirecek olan Boğa burcundaki Dolunay'ın büyülü etkisini hissetmeye hazır ol. Gökyüzünün derinliklerinde parlayan bu Dolunay, hafta sonunda romantik duygularını ve içten gelen ihtiyaçlarını ön plana çıkaracak bir enerji saçıyor.

Bu hafta sonu, yeni insanlarla tanışma fırsatın olabilir ve bu tanışıklıklar ise içinde bulunduğun enerji dolu atmosferi daha da güçlendirebilir. Bu yeni yüzler, hayatına platonik bir çekimle girebilir ve belki de bir gizem perdesi ardında seninle etkileşime geçebilir. Şimdi aşkın ve romantizmin, belki de en sıradan günün içinde, beklenmedik bir anda parıldayabileceğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…