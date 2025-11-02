onedio
3 Kasım - 9 Kasım Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Kasım - 9 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında bir rüzgar estirecek olan Boğa burcundaki Dolunay'ın büyülü etkisini hissetmeye hazır ol. Gökyüzünün derinliklerinde parlayan bu Dolunay, hafta sonunda romantik duygularını ve içten gelen ihtiyaçlarını ön plana çıkaracak bir enerji saçıyor.

Bu hafta sonu, yeni insanlarla tanışma fırsatın olabilir ve bu tanışıklıklar ise içinde bulunduğun enerji dolu atmosferi daha da güçlendirebilir. Bu yeni yüzler, hayatına platonik bir çekimle girebilir ve belki de bir gizem perdesi ardında seninle etkileşime geçebilir. Şimdi aşkın ve romantizmin, belki de en sıradan günün içinde, beklenmedik bir anda parıldayabileceğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

