3 Kasım - 9 Kasım Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın başlangıcıyla birlikte sezgilerin güçlenecek. Çünkü Mars ile Neptün'ün uyumlu üçgen açısı sayesinde, iş hayatında sezgilerin adeta bir radar gibi çalışacak. Yeni projelerde risk almak konusunda tereddüt etmeyeceğin bir dönemdesin. Yaratıcılığınla dikkatleri üzerine çekebileceğin bu dönemde, sunumlarını ve fikirlerini beklenmedik bir yenilikle süslemek, üstlerinin ilgisini çekebilir. Bu enerjiyi etrafına da yayacak, çalışma arkadaşlarına ilham olacak ve ekip motivasyonunu tavan yaptıracaksın.

Hafta ortasında ise Mars’ın Uranüs’e karşıtlığı, seni ani değişimlere hazırlıklı olmaya davet ediyor. Plan dışı gelişmelerle karşılaşabilir, bir toplantı veya proje aniden yön değiştirirken, hızlı uyum sağlaman gerekebilir. Bu aşamada sürpriz tekliflere de açık ol. Zira her an daha fazla sorumluluk üstlenmen ve kontrolü eline alman istenebilir. Şimdi güç seninle olacak! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Boğa burcundaki Dolunay etkili olacak. Gökyüzünü saran enerjisi ile özellikle hafta sonu tutkularını ve duygusal ihtiyaçlarını ön plana çıkaracak. Yeni tanışmalarla enerji dolu, platonik çekim ve gizemli etkileşimler yaşayabilirsin. Romantizm, beklenmedik bir anda, belki de en sıradan bir günün içinde parlayabilir. Görünen o ki bu hafta bol sürprizli ve heyecan dolu geçecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

