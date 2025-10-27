Sevgili Aslan, bugün yıldızlar senin için adeta bir ışık şöleni sunuyor. Mars ve Jüpiter'in gökyüzünde bir araya gelmesiyle, biri seni adeta büyülenmişçesine izliyor... Ancak bu durumun tadını çıkarırken, bir yandan da dikkatli olmanda fayda var. Çünkü bu hayranlık, karşındaki kişinin içinde bir miktar kıskançlık duygusu da barındırıyor olabilir.

Bu noktada önemli olan, özellikle de partnerinin seni gölgede bırakmasına izin vermemen. Kendini olduğun gibi göstermeye, davranmaya ve yaşadığın heyecanı sonuna kadar hissetmeye odaklan. Unutma ki ışığını kimse kesemez! Eğer bu durumda bir ilişkiden feragat etmen gerekiyorsa, hiç tereddüt etmeden bu kararı al deriz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…