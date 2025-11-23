onedio
24 Kasım - 30 Kasım Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde öyle bir hareketlilik var ki! Venüs ve Jüpiter arasındaki mükemmel üçgen, kariyer hayatında adeta bir prestij fırtınası yaratıyor. Işığının parladığını ve enerjinin yükseldiğini hissedeceksin. Özellikle kalabalık ortamlarda, toplantılarda, seminerlerde fikirlerini rahatlıkla ifade edebileceksin. Ancak daha da önemlisi, bu süreçte isteklerin ve fikirlerin hızla kabul görecek, desteklenecek. 

İşte bu da kariyer yolunda belirgin bir ilerleme ve görünürlük anlamına gelebilir. Tabii bir yandan da Merkür'ün durağanlığından güç alacaksın. Son dönemlerde iş planlarında yaşanan küçük aksaklıklar ve gecikmeler ortadan kalkacak. Adeta bir anda yolun açılacak. Bu fırsatı kaçırmamak için sen de kararlılıkla ve dikkatle kendi yolunda ilerle. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, beklenmedik bir yüzleşme ya da ani bir çekim enerjisi getirebilir. 'Hiç beklemediğim bir anda geldi' diyeceğin bir duygu, bir çekim, bir aşk seni sarabilir. Aniden doğabilecek bu duygular, hayatına yeni bir renk ve heyecan katacaktır. Peki, alışık olmadığın hislerle kucaklaşıp aşkın gerçek kimliğini ortaya çıkarmasına izin verir misin şimdi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
