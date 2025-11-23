Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde neler oluyor bir bakalım! Venüs ve Uranüs arasında bir karşıtlık yaşanıyor ve bu durum enerji alanında biraz dalgalanmalara sebep olabilir. Bir an kendini hayat dolu ve enerjik hissederken, bir sonraki anda tükenmiş ve yorgun hissetmen tamamen bu karşıtlığın etkisi olabilir.

Ayrıca, kaslarında hafif bir gerginlik hissi ya da beklenmedik ufak spazmlar yaşayabilirsin. Bu durumlarla başa çıkmak için magnezyum destekli bir beslenme programı düşünebilirsin. Magnezyum, kaslarını gevşetmeye yardımcı olur ve bu tür spazmları önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, düzenli gevşeme ve rahatlama egzersizleri de enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir. Yoga, meditasyon veya hafif bir yürüyüş, bu tür egzersizler arasında yer alabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…