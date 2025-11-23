onedio
24 Kasım - 30 Kasım Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında neler olacağını merak ediyorsan, kahveni alıp rahat bir koltuğa kurul ve okumaya başla: Zira, gökyüzünün romantik gezegeni Venüs ve beklenmedik sürprizlerin gezegeni Uranüs arasındaki karşıtlık, senin için bir dizi ilginç olayı beraberinde getirebilir.

Bir anda hiç beklemediğin bir kişiyle karşılaşabilir, ona karşı birden bire yoğun bir çekim hissedebilirsin. 'Nereden çıktı bu?' diyebileceğin bir duygu, bir çekim, bir aşk seni adeta sarıp sarmalayabilir. Bu beklenmedik aşk rüzgarı, hayatına yeni bir renk ve heyecan katacaktır.

Fakat burada önemli olan nokta, bu ani ve beklenmedik hisler karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğin. Alışık olmadığın bu duygularla yüzleşip aşkın gerçek kimliğini ortaya çıkarmasına izin verir misin? Yoksa bu yeni ve heyecan verici duyguları bastırmayı mı tercih edersin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

