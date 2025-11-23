Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında neler olacağını merak ediyorsan, kahveni alıp rahat bir koltuğa kurul ve okumaya başla: Zira, gökyüzünün romantik gezegeni Venüs ve beklenmedik sürprizlerin gezegeni Uranüs arasındaki karşıtlık, senin için bir dizi ilginç olayı beraberinde getirebilir.

Bir anda hiç beklemediğin bir kişiyle karşılaşabilir, ona karşı birden bire yoğun bir çekim hissedebilirsin. 'Nereden çıktı bu?' diyebileceğin bir duygu, bir çekim, bir aşk seni adeta sarıp sarmalayabilir. Bu beklenmedik aşk rüzgarı, hayatına yeni bir renk ve heyecan katacaktır.

Fakat burada önemli olan nokta, bu ani ve beklenmedik hisler karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğin. Alışık olmadığın bu duygularla yüzleşip aşkın gerçek kimliğini ortaya çıkarmasına izin verir misin? Yoksa bu yeni ve heyecan verici duyguları bastırmayı mı tercih edersin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…