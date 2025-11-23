onedio
Aslan Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

23.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 24 Kasım - 30 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gökyüzünde bu hafta adeta bir karnaval havası hakim! Öyle ki, Venüs ve Jüpiter arasında oluşan mükemmel üçgen, kariyer hayatında bir prestij kasırgası estiriyor adeta. Sanki bir anda ışığın daha parlak yanmaya başlıyor ve enerjin tavan yapıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda, toplantılarda, seminerlerde fikirlerini özgürce ifade edebilme yeteneğin artıyor.

Fakat burada dikkat çeken nokta, bu süreçte isteklerin ve fikirlerin hızla kabul görmesi ve desteklenmesi. Bu durum, kariyer yolunda belirgin bir ilerleme ve görünürlük kazanmanı sağlayabilir. Tabii ki, bu süreçte Merkür'ün durağanlığından da güç alacaksın. Son dönemlerde iş planlarında yaşanan küçük aksaklıklar ve gecikmeler adeta bir sis perdesi gibi ortadan kalkacak. Yolun adeta bir anda açılıyor gibi. Bu fırsatı kaçırmamak için sen de kararlılıkla ve dikkatle kendi yolunda ilerlemeye devam et. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

