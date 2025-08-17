onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta bir yıldız gibi parlıyorsun! Haftanın başında, enerjinin doruk noktasında olması, hareketlerinin ve girişimlerinin daha çarpıcı ve göz alıcı olmasını sağlıyor. Bu ilgi çekici durum, iş hayatında liderlik yeteneklerini daha belirgin ve görünür hale getirme potansiyelini de beraberinde getiriyor.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlık açısı, cesaretini ve öz güvenini artırıyor. Bu dönemde, yeni iş görüşmelerine girmek, fikirlerini daha güçlü ve etkili bir şekilde savunmak ya da iş yerinde daha belirgin ve net bir tavır sergilemek için mükemmel bir zaman. Aynı zamanda, Başak Yeni Ayı'nın etkisiyle gelirlerin ve harcamalarınla ilgili yeni düzenlemeler yapman gerekiyor. Kendine finansal bir disiplin kurma ve uzun vadeli hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleme zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

