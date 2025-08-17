18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta bir yıldız gibi parlıyorsun! Haftanın başında, enerjinin doruk noktasında olması, hareketlerinin ve girişimlerinin daha çarpıcı ve göz alıcı olmasını sağlıyor. Bu ilgi çekici durum, iş hayatında liderlik yeteneklerini daha belirgin ve görünür hale getirme potansiyelini de beraberinde getiriyor.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlık açısı, cesaretini ve öz güvenini artırıyor. Bu dönemde, yeni iş görüşmelerine girmek, fikirlerini daha güçlü ve etkili bir şekilde savunmak ya da iş yerinde daha belirgin ve net bir tavır sergilemek için mükemmel bir zaman. Aynı zamanda, Başak Yeni Ayı'nın etkisiyle gelirlerin ve harcamalarınla ilgili yeni düzenlemeler yapman gerekiyor. Kendine finansal bir disiplin kurma ve uzun vadeli hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleme zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…