18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, gökyüzü seninle adeta bir oyun oynuyor ve Başak burcunda parıldayan Yeni Ay, sana hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Bu, adeta bir sıfırlanma şansı! Bu hafta, kötü alışkanlıklarını geride bırakmak, vücudunu arındıracak bir detoks programına başlamak ya da daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek için mükemmel bir zaman.

Belki de bu değişimler küçük adımlarla başlayacak, ama unutma ki bu küçük adımların zamanla büyük bir etki yaratacağı kesin. Belki bir sabah yürüyüşüne başlamak, belki de her gün bir elma yemek gibi adımları dene! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…