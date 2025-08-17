onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, aşk hayatında bu hafta senin için oldukça ilginç bir dönem başlıyor. Güneş'in Başak burcuna geçiş yaptığı bu haftanın ilk günlerinde, ilişkilerindeki bakış açın biraz değişebilir. Belki de aşkta daha gerçekçi bir tutum sergilemenin zamanı geldi.

Hayalini kurduğun aşkın, günlük hayatında ne kadar yer kapladığını merak ediyor olabilirsin. Bu hafta, bu konuda biraz daha fazla düşünme ve belki de abartılı beklentileri bir kenara bırakma fırsatı bulacaksın. Biliyorsun, aşkta her zaman her şeyin mükemmel olmasını beklemek, bazen hayal kırıklığına yol açabilir. Bu hafta, bu tür beklentilerden biraz uzaklaşarak, aşk hayatını daha sağlıklı ve gerçekçi bir zeminde ilerletme şansın olacak. Belki de partnerinle aranda bir güç dengesi kurmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

