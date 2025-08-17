18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, aşk hayatında bu hafta senin için oldukça ilginç bir dönem başlıyor. Güneş'in Başak burcuna geçiş yaptığı bu haftanın ilk günlerinde, ilişkilerindeki bakış açın biraz değişebilir. Belki de aşkta daha gerçekçi bir tutum sergilemenin zamanı geldi.

Hayalini kurduğun aşkın, günlük hayatında ne kadar yer kapladığını merak ediyor olabilirsin. Bu hafta, bu konuda biraz daha fazla düşünme ve belki de abartılı beklentileri bir kenara bırakma fırsatı bulacaksın. Biliyorsun, aşkta her zaman her şeyin mükemmel olmasını beklemek, bazen hayal kırıklığına yol açabilir. Bu hafta, bu tür beklentilerden biraz uzaklaşarak, aşk hayatını daha sağlıklı ve gerçekçi bir zeminde ilerletme şansın olacak. Belki de partnerinle aranda bir güç dengesi kurmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…