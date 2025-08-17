18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta tüm sahne ışıkları üzerinde parlıyor! Haftanın başında enerjinin zirvede olması, girişimlerinin daha çarpıcı ve dikkat çekici olmasını sağlıyor. İnsanların sana olan ilgisi artıyor ve bu durum, iş hayatında liderlik yeteneklerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlık açısı, cesaretini ve öz güvenini artırıyor. Bu dönemde yeni iş görüşmelerine girme, fikirlerini daha güçlü bir şekilde savunma ya da iş yerinde daha belirgin bir tavır sergileme fırsatı yakalayabilirsin. Aynı zamanda Başak Yeni Ayı, gelirlerin ve harcamalarınla ilgili yeni düzenlemeler yapmanı gerektirecek. Kendine finansal bir disiplin kurma ve uzun vadeli hedeflerine emin adımlarla ilerleme zamanı geldi diyebiliriz.

Biraz da aşktan haberler... Aşk hayatında ise bu haftanın henüz başında Güneş’in Başak burcuna geçişi, ilişkilerinde daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmanı sağlayabilir. Hayalini kurduğun aşkın günlük hayatında nasıl bir yer kapladığını görmek isteyecek ve abartılı beklentileri bir kenara bırakacaksın. Bu durum, ilişkilerini daha sağlıklı ve gerçekçi bir zeminde ilerletmene yardımcı olacak. Partnerinle aranda bir güç dengesi kurmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…