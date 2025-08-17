onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta tüm sahne ışıkları üzerinde parlıyor! Haftanın başında enerjinin zirvede olması, girişimlerinin daha çarpıcı ve dikkat çekici olmasını sağlıyor. İnsanların sana olan ilgisi artıyor ve bu durum, iş hayatında liderlik yeteneklerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlık açısı, cesaretini ve öz güvenini artırıyor. Bu dönemde yeni iş görüşmelerine girme, fikirlerini daha güçlü bir şekilde savunma ya da iş yerinde daha belirgin bir tavır sergileme fırsatı yakalayabilirsin. Aynı zamanda Başak Yeni Ayı, gelirlerin ve harcamalarınla ilgili yeni düzenlemeler yapmanı gerektirecek. Kendine finansal bir disiplin kurma ve uzun vadeli hedeflerine emin adımlarla ilerleme zamanı geldi diyebiliriz.

Biraz da aşktan haberler... Aşk hayatında ise bu haftanın henüz başında Güneş’in Başak burcuna geçişi, ilişkilerinde daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmanı sağlayabilir. Hayalini kurduğun aşkın günlük hayatında nasıl bir yer kapladığını görmek isteyecek ve abartılı beklentileri bir kenara bırakacaksın. Bu durum, ilişkilerini daha sağlıklı ve gerçekçi bir zeminde ilerletmene yardımcı olacak. Partnerinle aranda bir güç dengesi kurmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın