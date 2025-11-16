Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir fikir fırtınası olacak! Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, zihnini canlandıracak ve düşüncelerini derinleştirecek. Uzun süredir zihninde dolaşıp duran, bir türlü ifade edemediğin düşüncelerine adeta aniden bir ışık tutulacak ve her şey netleşecek. İşte şimdi yaratıcılığını gösterdiğin her alanda parlayabilirsin. Özellikle iş yerinde, yöneticilerinin stratejik düşünme yeteneğini takdir ettiğini hissedeceksin.

Hafta ortasında ise Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı, kişisel gücünü artırarak seni sahneye daha da güçlü bir şekilde çıkarıyor. Plüton, adeta bir güç gösterisi için seni öne çıkarırken rakiplerin arasından sıyrılmak için iddialı olduğun kadar mütevazı ve akılcı da olman gerektini unutma.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı, duygusal bağlarını daha yumuşak bir tona taşıyor. Kendini açmak, duygularını paylaşmak ve romantik bir yakınlaşma yaşamak bu hafta senin için çok daha kolay olacak. Karşı tarafın sana olan çekimini arttıracak olan enerjin, bu hafta daha sakin ve daha sıcak olacak. Görünen o ki etrafında ilgisiyle şımaracağın çok kişi olacak. Peki, ilgini kim çekecek? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…