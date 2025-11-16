onedio
17 Kasım - 23 Kasım Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Merkür ve Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu üçgen açı, aşk hayatında romantik bir rüzgar estirecek. Bu hafta, duygusal bağlarını daha yumuşak bir tona taşıyacak olan bu enerji, sana kendini daha rahat ifade etme ve duygularını daha açık bir şekilde paylaşma fırsatı sunacak.

Romantik bir yakınlaşma yaşamak bu hafta senin için çok daha kolay olacak. Sanki bir aşk filmi sahnesindeymiş gibi hissedeceksin. Seninle aynı frekansta olan kişilerle aranda doğal bir çekim olacak ve bu çekim karşı tarafın sana olan ilgisini daha da arttıracak. Enerjin bu hafta daha sakin ve daha sıcak olacak.

Etrafında ilgisiyle şımaracağın birçok kişi olacak. Peki, bu kişilerden hangisi senin ilgini çekecek? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
