Sevgili Aslan, bu hafta Merkür ve Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu üçgen açı, aşk hayatında romantik bir rüzgar estirecek. Bu hafta, duygusal bağlarını daha yumuşak bir tona taşıyacak olan bu enerji, sana kendini daha rahat ifade etme ve duygularını daha açık bir şekilde paylaşma fırsatı sunacak.

Romantik bir yakınlaşma yaşamak bu hafta senin için çok daha kolay olacak. Sanki bir aşk filmi sahnesindeymiş gibi hissedeceksin. Seninle aynı frekansta olan kişilerle aranda doğal bir çekim olacak ve bu çekim karşı tarafın sana olan ilgisini daha da arttıracak. Enerjin bu hafta daha sakin ve daha sıcak olacak.

Etrafında ilgisiyle şımaracağın birçok kişi olacak. Peki, bu kişilerden hangisi senin ilgini çekecek? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…