Sevgili Aslan, bu haftanın başında Güneş ile Merkür'ün bir araya gelişi, kalp ve göğüs bölgeni ön plana çıkarıyor. Bu kavuşum, kalbinin hızlı atmasına ve enerji seviyeni yükseltmeye neden oluyor. Heyecanlı bir kalp ritmi, genellikle tempoyu arttırır. Ancak bu hafta biraz yavaşlamak senin için daha iyi olabilir. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de sakin bir yürüyüşe çıkabilirsin.

Öte yandan bu hafta bu bölgelere biraz daha fazla özen göstermekte fayda var. Belki biraz yoga yapabilir, belki de bir masaj randevusu alabilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp bu bölgelere destekleyici minik hareketler eklemek, genel sağlığına büyük katkı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…