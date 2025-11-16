onedio
17 Kasım - 23 Kasım Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 17 Kasım - 23 Kasım haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın başında Güneş ile Merkür'ün bir araya gelişi, kalp ve göğüs bölgeni ön plana çıkarıyor. Bu kavuşum, kalbinin hızlı atmasına ve enerji seviyeni yükseltmeye neden oluyor. Heyecanlı bir kalp ritmi, genellikle tempoyu arttırır. Ancak bu hafta biraz yavaşlamak senin için daha iyi olabilir. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de sakin bir yürüyüşe çıkabilirsin.

Öte yandan bu hafta bu bölgelere biraz daha fazla özen göstermekte fayda var. Belki biraz yoga yapabilir, belki de bir masaj randevusu alabilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp bu bölgelere destekleyici minik hareketler eklemek, genel sağlığına büyük katkı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
