Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir beyin fırtınasına dönüşecek! Güneş ve Merkür'ün gökyüzünde buluşması, zihnini taze bir enerjiyle dolduracak düşüncelerini daha da derinleştirecek. Uzun süredir aklında dönen, bir türlü dışa vuramadığın düşüncelerine sanki bir spot ışığı tutulacak ve her şey bir anda kristal berraklığında olacak. İşte tam da bu noktada, yaratıcılığını konuşturduğun her alanda, adeta bir yıldız gibi parlamaya başlayabilirsin.

Hafta ortasındaysa Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı, senin kişisel gücünü daha da yükselterek, sahnede daha da etkileyici bir varlık olmanı sağlıyor. Plüton, adeta bir güç gösterisi için seni öne çıkarırken, rakiplerinin arasından sıyrılmak için iddialı olduğun kadar mütevazı ve akılcı da olman gerektiğini hatırlatıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…