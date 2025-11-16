onedio
17 Kasım - 23 Kasım Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Kasım - 23 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için bir beyin fırtınasına dönüşecek! Güneş ve Merkür'ün gökyüzünde buluşması, zihnini taze bir enerjiyle dolduracak düşüncelerini daha da derinleştirecek. Uzun süredir aklında dönen, bir türlü dışa vuramadığın düşüncelerine sanki bir spot ışığı tutulacak ve her şey bir anda kristal berraklığında olacak. İşte tam da bu noktada, yaratıcılığını konuşturduğun her alanda, adeta bir yıldız gibi parlamaya başlayabilirsin.

Hafta ortasındaysa Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı, senin kişisel gücünü daha da yükselterek, sahnede daha da etkileyici bir varlık olmanı sağlıyor. Plüton, adeta bir güç gösterisi için seni öne çıkarırken, rakiplerinin arasından sıyrılmak için iddialı olduğun kadar mütevazı ve akılcı da olman gerektiğini hatırlatıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
