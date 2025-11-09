onedio
Aslan Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 10 Kasım - 16 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Jüpiter'in geri gidişine tanıklık ediyoruz. Bu durum, içsel motivasyonunu ve hedeflerini yeniden değerlendirmeni gerektirecek bir atmosfer oluşturuyor. Bu dönemde, sahne ışıklarını kısa bir süreliğine kapatmayı ve perde arkasında sessizce çalışmayı düşünmelisin. Yaratıcılığını biraz dinlendirmen, stratejilerini yeniden düşünmen ve enerjini toplaman, yeniden parlaman için oldukça önemli.

Haftanın ortasındaysa, Merkür ile Mars'ın kavuşumuyla sahnede tekrar yerini alabilirsin. Sanat, medya, tasarım veya liderlik gerektiren alanlarda, enerjin tavan yapacak! Şimdi ise söz tamamen senin olacak. Ancak, bu dönemde devam eden Merkür retrosunun da etkisi ile rekabetin oldukça sert olabileceğini unutmamalısın. Kıskanılmaya hazır olmalı, parlak fikirlerini kendine saklamalı ve ancak doğru zamanda sesini çıkarmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
