10 Kasım - 16 Kasım Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın henüz başında, genişlemeyi ve büyümeyi temsil eden Jüpiter, geri hareketine başlıyor. Bu durum, seni içsel motivasyonunu ve hedeflerini yeniden yapılandırmaya itiyor. Tam da bu noktada sahne ışıklarını kısa bir süreliğine de olsa kapatmayı ve perde arkasında sessiz sedasız çalışmayı düşünebilirsin. Zira, yaratıcılığını biraz dinlendirmen, stratejilerini gözden geçirmen ve yeniden parlaman için şimdi enerji toplaman şart! 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, sahnede tekrar yerini alman konusunda seni destekleyecektir. Sanat, medya, tasarım veya liderlik gerektiren alanlarda, enerjin tavan yapacak ve söz senin olacak. Ancak unutma ki bu aralar devam eden Merkür retrosunun da etkisi ile rekabet de oldukça sert olabilir. Kıskanılmaya hazır ol, parlak fikirlerini ise kendine sakla ve ancak doğru zamanda paylaş! 

Sırada aşk var! Hepimize hayat veren Güneş, bu kez Jüpiter ile üçgen açı oluşturuyor. Bu da aşk hayatına büyüleyici bir sıcaklık getiriyor. Şimdi düğümler çözülüyor... Eğer uzun süredir hislerini açıklayamadığın biri varsa, bu hafta sonu cesurca konuşmanın tam zamanı. Romantik jestler, derin paylaşımlar ve hatta 'O özel kişiyle' beklenmedik bir yakınlaşmanın sırrı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
