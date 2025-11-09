onedio
10 Kasım - 16 Kasım Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü birçok sürprizle geliyor. Hepimizin enerjisini aldığı, yaşam kaynağımız Güneş, bu kez Jüpiter ile bir üçgen açı oluşturuyor. Bu durum, aşk hayatına adeta bir yaz sıcaklığı gibi bir etki ediyor. Yani ilişkilerdeki buzlar eriyor, düğümler çözülüyor ve kalpler ısınıyor.

Peki, uzun süredir hislerini ifade edemediğin, belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın biri var mı? Eğer varsa, bu hafta sonu, cesaretini toplayıp duygularını açığa vurmanın tam zamanı. 

Romantik jestler, duygusal paylaşımlar ve hatta beklenmedik bir yakınlaşma, bu hafta sonu 'O özel kişiyle' aranda yaşanabilir. Belki de bir çiçek, bir mektup ya da sadece bir bakış, bu yakınlaşmanın kıvılcımını ateşleyecek. Sıkı dur, çünkü bu hafta, aşka dair her şey daha sıcak, daha samimi ve daha derin olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

