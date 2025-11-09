Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü birçok sürprizle geliyor. Hepimizin enerjisini aldığı, yaşam kaynağımız Güneş, bu kez Jüpiter ile bir üçgen açı oluşturuyor. Bu durum, aşk hayatına adeta bir yaz sıcaklığı gibi bir etki ediyor. Yani ilişkilerdeki buzlar eriyor, düğümler çözülüyor ve kalpler ısınıyor.

Peki, uzun süredir hislerini ifade edemediğin, belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın biri var mı? Eğer varsa, bu hafta sonu, cesaretini toplayıp duygularını açığa vurmanın tam zamanı.

Romantik jestler, duygusal paylaşımlar ve hatta beklenmedik bir yakınlaşma, bu hafta sonu 'O özel kişiyle' aranda yaşanabilir. Belki de bir çiçek, bir mektup ya da sadece bir bakış, bu yakınlaşmanın kıvılcımını ateşleyecek. Sıkı dur, çünkü bu hafta, aşka dair her şey daha sıcak, daha samimi ve daha derin olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…