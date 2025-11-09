Sevgili Aslan, bu hayatın hızına yetişmeye çalışırken bedeninin de biraz nefes almasına izin ver. Jüpiter'in içe dönen enerjisi, bu hafta sindirim sistemini ve karın bölgeni hassaslaştırabilir. Özellikle düzensiz yemek saatlerine dikkat etmende fayda var. Çünkü bedenin, bu hafta alışılmışın dışındaki her türlü değişikliğe hemen tepki verebilir.

Hafta ortasına geldiğimizde ise zihinsel gerginliklerin arttığını hissedebilirsin. Bu noktada, spor yaparken rekabetten çok dengeye odaklanmanı öneririz. Rekabetin yarattığı stres yerine, denge ve huzuru hedefleyen aktivitelerle zihnini rahatlatabilirsin. Bu süreçte enerjini sakinleştirici nefes çalışmalarıyla dengelemek de hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…