Sevgili Aslan, bu hafta enerjinin tavan yapacağı bir döneme giriyorsunuz. Ancak enerjini doğru kullanmazsan, bu durum kaslarını yorabilir ve seni fiziksel olarak zorlayabilir. Enerjini kontrollü bir şekilde kullanmayı unutma ve dinlenmeyi ihmal etme. Çünkü bedeninin de ara sıra dinlenmeye ihtiyacı var.

Haftanın ikinci yarısında ise İkizler Dolunayı'nın etkisiyle duygusal gerilimlerin azalacak. Bu dönemde sosyal aktivitelere katılmak, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevreni genişletmek sana iyi gelebilir. Duygusal anlamda rahatlama ve stresinin azalması ile yeni hobiler edinmek da iyi bir fikir haline gelebilir. Hayata karış! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…