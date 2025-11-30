Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde yaşanacak olan Venüs ile Plüton arasındaki sekstil etkileşimi, hayatına adeta bir tutku fırtınası getirebilir. Bu etkileşim, kalbinin hızla atmasına neden olabilir, adeta bir aşk maratonunda koşuyormuşsun hissi uyandırabilir.

Haftanın genelinde yoğun duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu duygusal yoğunluk, adeta bir aşk bulutunun içine çekecek seni. Bu süreçte, mevcut ilişkilerinde romantik enerjinin doruklara çıktığını hissedeceksin. Bu hafta, partnerine kalbini açmak ve duygularını açıkça paylaşmak ise ilişkini bir adım daha ileriye taşıyabilir. Belki de bu adım, evlilik yolunda atılacak bir adımdır. Sonuçta, en derin arzun onunla birlikte sonsuzluğa yelken açmak, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...