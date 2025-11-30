Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınasına dönüşecek. Haftanın her gününde, Merkür ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açıyı derinden hissedeceksin. Bu güçlü etkileşim, iş dünyasında genişleme ve yeni kapıların sana açılmasına yardımcı olacak. İşte tam da şimdi, yaratıcılığını serbest bırakmanın ve projelerini büyütme ve geliştirme konusunda kendini göstermenin tam sırası.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise hem umduğun hem de hiç beklemediğin tekliflerle karşılaşabilirsin. Bu teklifler, kariyerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak ve seni birkaç adım birden ön plana çıkarabilir. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: İletişimde her zaman net ve diplomatik olmalısın. Biliyoruz, senin yeteneklerin tartışılmaz ancak bunu gösterirken sakinliğini korumalı ve adım adım ilerlemelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…