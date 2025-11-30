Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek. Hafta boyunca etkisini hissedeceğin Merkür ile Jüpiter arasındaki açı, iş hayatında genişlemeye ve yeni fırsatların kapını çalmasına vesile olacak. İşte şimdi yaratıcılığını konuşturmanın tam zamanı! Projelerini büyütme ve geliştirme konusunda ideal bir dönemdesin.

Sıkı dur, hafta ortasından itibaren hem beklediğin hem de beklenmedik tekliflerle karşılaşabilirsin. Bu teklifler, kariyerini daha da görünür kılacak ve birkaç adım birden ön plana çıkmanı sağlayacak. Ancak burada önemli olan nokta, iletişimde net ve diplomatik olman. Biliyoruz, en iyi sensin ancak bunu göstermek için sakin olmalı ve adım adım ilerlemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ile Plüton sekstilinin etkisiyle tutkulu bir ilişkiye kapılabilirsin... Gökyüzündeki hareketlilik kalp ritmini bozabilir adeta! Yoğun duygular hafta boyunca seni sararken, var olan ilişkilerde romantik enerji yükselecek ve bağlarınız daha da güçlenecek. Şimdi ona kalbini açmak ve duygularını paylaşmak ise ilişkinizi evliliğe taşıyabilir. İstediğin onunla sonsuz olmak, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…