6 Ekim - 12 Ekim Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için gerçekten büyülü bir başlangıç olacak. Merkür, haftanın ilk günlerinde burcuna adım atıyor ve senin için kelimelerin büyüsünü ortaya çıkarıyor. Her bir kelimen, bir büyücünün asası gibi, çevrendeki insanları etkileyen bir yankı oluşturuyor. Stratejik düşünme yeteneğin, bir satranç ustası gibi, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Bu hafta, başarıya giden yoldaki anahtarın, bir dedektif gibi gözle görünmeyen detayları fark etme yeteneğin olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton'un kare açıya gelmesi, iş hayatında bir fikir çatışmalarının kıvılcımlarını çakabilir. Sözcüklerini bir şairin titizliğiyle seçmeye dikkat etmelisin; aksi takdirde, bir barış elçisi gibi iyi niyetle sarf ettiğin çabalar yanlış anlaşılabilecektir. İletişimde bir denge ustası gibi dengeyi sağladığında, çevrendeki herkesin seni bir rock yıldızı gibi takdir ettiğini göreceksin. İyi şanslar Akrep! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…