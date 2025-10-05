onedio
6 Ekim - 12 Ekim Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Ekim - 12 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 6 Ekim - 12 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikten dolayı, enerjisiyle seni adeta saracak olan Venüs ve Jüpiter'in altmışlık açısını konuşmak kaçınılmaz olacak. Bu iki gezegenin oluşturduğu enerji, ilişkilerine adeta bir yeniden doğuş enerjisi getiriyor.

Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, bu dönemde derinleşme ve daha da güçlenme yaşayabilirsin. İlişkindeki bağlar daha da sıkılaşabilir, birbirinizi daha iyi anlama ve daha derin duygularla sevme fırsatı bulabilirsiniz. Bu dönem, ilişkinde yeni bir sayfa açmak için ideal bir zaman olabilir.

Tabii eğer yalnızsan ve aşkı bekliyorsan, bu dönemde hiç beklemediğin bir anda, tam da umudunu yitirdiğin bir sırada, heyecan verici bir aşk kapını çalabilir. Bu, kalbini tamamen dönüştürebilecek, hayatına yeni bir renk katacak bir aşk olabilir. Bu dönemde, aşkın sürprizlerine açık ol ve kalbini yeni bir sevgiye hazırla. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

