6 Ekim - 12 Ekim Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde Merkür'ün burcuna adım atmasıyla birlikte, kariyer hayatında kelimelerin büyüsü parlamaya başlıyor. Her bir kelimen, çevrendeki insanları etkileyen bir yankı oluşturuyor ve stratejik düşünme yeteneğin seni hızla diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Bu hafta, başarıya giden yoldaki anahtarın, gözle görünmeyen detayları fark etme yeteneğin olacak.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Plüton'un kare açıya gelmesi, iş hayatında fikir çatışmalarını büyütebilir. Sözcüklerini özenle seçmeye dikkat etmelisin; aksi takdirde iyi niyetle sarf ettiğin çabalar yanlış anlaşılabilecektir. İletişimde dengeyi sağladığında, çevrendeki herkesin seni takdir ettiğini göreceksin.

Gelelim aşka! Haftanın her anında enerjisini hissedeceğin Venüs ile Jüpiter'in altmışlık açısından söz etmeliyiz. Bu enerji, ilişkilerine yeniden doğuş enerjisi getiriyor. Uzun süredir devam eden bir ilişkin derinleşebilir veya bu dönemde hiç beklemediğin bir anda heyecan verici bir aşk kapını çalabilir. Kalbini dönüştürecek bir sevgiye hazır ol... Seni saran güzel duygular ve aşkı kucaklamanın tam sırası. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…