6 Ekim - 12 Ekim Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta bedenin duygusal bir deniz feneri gibi, iç dünyanın sinyallerini dışarıya yansıtıyor. Özellikle kaslarında ve eklemlerinde belirgin bir ağırlık hissi olabilir. Bu, ruh hali ve bedensel durum arasındaki derin bağın bir yansıması olabilir.

Merkür'ün burcunda yaptığı dans, zihnini bir süper bilgisayar gibi aşırı hızda çalıştırıyor. Bu durum, düşünce ve bedensel aktivitelerin sürekli hareket halinde olmasına neden oluyor. Ancak bu durum, seni bir atlet gibi yorabilir. Bu nedenle, hafif tempolu sporlar senin için bir kurtuluş olabilir. Yoga, pilates veya hafif bir yürüyüş, zihnini ve bedenini aynı anda çalıştıran bu hızlı tempoyu dengeleyebilir. Suyla temas da bu hafta senin için bir yenilenme kaynağı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…