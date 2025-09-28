onedio
29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Mars ve Sirius'un kozmik dansı, iş dünyasında senin kararlı ve lider yönünü tüm parlaklığıyla ortaya çıkarıyor. Zorlu görevlerin karşısında durma eğiliminde olanlar, senin bu haftaki enerjinden bir sayfa almalı. Çünkü sen, en zorlu anlarda bile başarıya ulaşmanın motivasyonunu içinde hissediyorsun. Projelerini yönetmek, sorumluluklarını taşımak ve önemli kararlar almak için tamamen hazırsın. İşte bu yüzden kendine olan bu inanç ve cesur adımların, fark yaratmana olanak sağlayacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Güneş’in Plüton ile yaptığı kare, beklenmedik değişimlerin ve dönüşümlerin kapısını aralayabilir. İş birliklerinde ya da finansal ortaklıklarda kontrolün dışına çıkan durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu noktada, alışkanlıklarını gözden geçirip daha stratejik bir yol izlemek için mükemmel bir fırsat olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

