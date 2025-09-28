29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Mars ve Sirius'un kozmik dansı, iş dünyasında senin kararlı ve lider yönünü tüm parlaklığıyla ortaya çıkarıyor. Zorlu görevlerin karşısında durma eğiliminde olanlar, senin bu haftaki enerjinden bir sayfa almalı. Çünkü sen, en zorlu anlarda bile başarıya ulaşmanın motivasyonunu içinde hissediyorsun. Projelerini yönetmek, sorumluluklarını taşımak ve önemli kararlar almak için tamamen hazırsın. İşte bu yüzden kendine olan bu inanç ve cesur adımların, fark yaratmana olanak sağlayacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Güneş’in Plüton ile yaptığı kare, beklenmedik değişimlerin ve dönüşümlerin kapısını aralayabilir. İş birliklerinde ya da finansal ortaklıklarda kontrolün dışına çıkan durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu noktada, alışkanlıklarını gözden geçirip daha stratejik bir yol izlemek için mükemmel bir fırsat olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…