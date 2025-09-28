29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftanın başında, Mars ile Sirius'un kavuşumu, sana adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Hem fiziksel hem de zihinsel enerjiniz tavan yapacak. Ancak bu enerji patlaması, baş ağrılarına veya boyun gerilmelerine sebep olabilir. Bu nedenle, bu tür belirtilerle karşılaşırsan, panik yapma. Kendini dinle ve gerektiğinde biraz yavaşla.

Hafta ortasında ise Plüton'un kare etkisi ile bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Ancak bu zorluklar karşısında pes etmek yerine, düzenli nefes egzersizleri ve hafif yürüyüşlerle enerjini koruyabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…