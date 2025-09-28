29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz nostaljik bir dönemin habercisi. Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün bir araya gelmesi, geçmişin tozlu raflarından bazı duygusal temaları yeniden gün yüzüne çıkarabilir. Bu durum, bazılarımızı eski bir aşka ya da yarım kalmış bir duygusal sürece geri götürebilir.

Bilirsin, geçmişe dönüşler genellikle biraz karmaşık olur. Kimi zaman eski bir aşkla karşılaşırız ve o eski duygular yeniden canlanır. Kimi zaman ise bitmemiş bir duygusal süreci tamamlama fırsatı buluruz. İşte bu hafta senin için tam da böyle bir hafta olabilir... Görünen o ki senin için de yanındaki kişiyi aldatmamak ve belki de en önemlisi kendini kandırmamak için, geçmişi geride bırakmanın zamanı geldi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…