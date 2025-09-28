onedio
29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz nostaljik bir dönemin habercisi. Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün bir araya gelmesi, geçmişin tozlu raflarından bazı duygusal temaları yeniden gün yüzüne çıkarabilir. Bu durum, bazılarımızı eski bir aşka ya da yarım kalmış bir duygusal sürece geri götürebilir.

Bilirsin, geçmişe dönüşler genellikle biraz karmaşık olur. Kimi zaman eski bir aşkla karşılaşırız ve o eski duygular yeniden canlanır. Kimi zaman ise bitmemiş bir duygusal süreci tamamlama fırsatı buluruz. İşte bu hafta senin için tam da böyle bir hafta olabilir... Görünen o ki senin için de yanındaki kişiyi aldatmamak ve belki de en önemlisi kendini kandırmamak için, geçmişi geride bırakmanın zamanı geldi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

