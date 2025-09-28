onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın başında Mars ve Sirius'un kavuşumu, iş dünyasında kararlılığını ve liderlik yeteneğini gözler önüne seriyor. Zorlu görevlerden kaçmak yerine, en zor anlarda bile başarmanın motivasyonunu içinde hissedebilirsin. Projelerini yönetmek, sorumluluklarını üstlenmek ve önemli kararlar almak için hazırsın! Kendine olan güvenin ve cesur adımların, çevrendeki insanların dikkatini çekmeni sağlayacak ve kariyerinde önemli bir fark yaratmanı kolaylaştıracaktır.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş’in Plüton ile yaptığı kare, beklenmedik değişimleri ve dönüşümleri tetikleyebilir. İş birliklerinde ya da finansal ortaklıklarda kontrol edemediğin durumlarla karşılaşabilirsin. İşte bu noktada bazı alışkanlıklarını da sorgulamalı ve daha stratejik hareket etmelisin. Zorluklar, hızını kesmek yerine, içinde bulunduğun durumu daha iyi anlamana ve yeteneklerini keşfetmene yardımcı olacaktır, unutma.

Peki ya aşk hayatın? Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen duygusal temaların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Kimi Akrep burçları eski bir ilişkiyle yüzleşebilir, kimisi ise bitmemiş bir duygusal süreci tamamlama fırsatı bulabilirler... Yani artık geçmişten arınma zamanı! Yanındakini aldatmamak ve belki de en önemlisi kendini kandırmamak için eskiye veda etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın