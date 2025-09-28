29 Eylül - 5 Ekim Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftanın başında Mars ve Sirius'un kavuşumu, iş dünyasında kararlılığını ve liderlik yeteneğini gözler önüne seriyor. Zorlu görevlerden kaçmak yerine, en zor anlarda bile başarmanın motivasyonunu içinde hissedebilirsin. Projelerini yönetmek, sorumluluklarını üstlenmek ve önemli kararlar almak için hazırsın! Kendine olan güvenin ve cesur adımların, çevrendeki insanların dikkatini çekmeni sağlayacak ve kariyerinde önemli bir fark yaratmanı kolaylaştıracaktır.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş’in Plüton ile yaptığı kare, beklenmedik değişimleri ve dönüşümleri tetikleyebilir. İş birliklerinde ya da finansal ortaklıklarda kontrol edemediğin durumlarla karşılaşabilirsin. İşte bu noktada bazı alışkanlıklarını da sorgulamalı ve daha stratejik hareket etmelisin. Zorluklar, hızını kesmek yerine, içinde bulunduğun durumu daha iyi anlamana ve yeteneklerini keşfetmene yardımcı olacaktır, unutma.

Peki ya aşk hayatın? Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen duygusal temaların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Kimi Akrep burçları eski bir ilişkiyle yüzleşebilir, kimisi ise bitmemiş bir duygusal süreci tamamlama fırsatı bulabilirler... Yani artık geçmişten arınma zamanı! Yanındakini aldatmamak ve belki de en önemlisi kendini kandırmamak için eskiye veda etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…