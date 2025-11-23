Sevgili Akrep, bu hafta senin için neler var neler... Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, iş hayatında seni sağlam adımlar atmaya yönlendiriyor. Sorumluluk duygunun yükselişi, özellikle yöneticilik veya organizasyon gerektiren işlerde kontrolü tamamen eline almanı sağlıyor. Şimdi yavaş ama emin adımlarla ilerlemenin ve kalıcı bir başarıyı adeta tuğla tuğla inşa etmenin tam zamanı.

Tabii bu arada Merkür'ün durağan konumunun getirdiği sürprizlere de hazır olmalısın. Bir süredir duraksayan ya da aksayan işlerin yoluna girdikçe ilerlemenin tadını çıkarmalısın. Özellikle de iş hayatında daha fazlasını elde etmek için hedeflerini yeniden gözden geçirmelisin. Bu sayede uzun vadede çok daha fazla fayda sağlayabilirsin. Gökyüzü seni daha dikkatli ve öngörülü olmaya teşvik ediyor, bu sese kulak ver!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, duygusal alanını derinleştiriyor. Kalbinde büyüyen ince bir romantizm dalgası, ilişkine sanat, müzik veya ruhsal paylaşımlar üzerinden yeni bir boyut katabilir. Yani bu hafta aşkta daha duygusal, daha romantik ve daha yaratıcı olabilirsin... Partnerini şaşırtacak sürprizler, hoş dokunuşlar ve tatlı yakınlaşmalar ile aşkı derinleştirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…