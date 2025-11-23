onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 24 Kasım - 30 Kasım Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için neler var neler... Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, iş hayatında seni sağlam adımlar atmaya yönlendiriyor. Sorumluluk duygunun yükselişi, özellikle yöneticilik veya organizasyon gerektiren işlerde kontrolü tamamen eline almanı sağlıyor. Şimdi yavaş ama emin adımlarla ilerlemenin ve kalıcı bir başarıyı adeta tuğla tuğla inşa etmenin tam zamanı.

Tabii bu arada Merkür'ün durağan konumunun getirdiği sürprizlere de hazır olmalısın. Bir süredir duraksayan ya da aksayan işlerin yoluna girdikçe ilerlemenin tadını çıkarmalısın. Özellikle de iş hayatında daha fazlasını elde etmek için hedeflerini yeniden gözden geçirmelisin. Bu sayede uzun vadede çok daha fazla fayda sağlayabilirsin. Gökyüzü seni daha dikkatli ve öngörülü olmaya teşvik ediyor, bu sese kulak ver!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, duygusal alanını derinleştiriyor. Kalbinde büyüyen ince bir romantizm dalgası, ilişkine sanat, müzik veya ruhsal paylaşımlar üzerinden yeni bir boyut katabilir. Yani bu hafta aşkta daha duygusal, daha romantik ve daha yaratıcı olabilirsin... Partnerini şaşırtacak sürprizler,  hoş dokunuşlar ve tatlı yakınlaşmalar ile aşkı derinleştirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın