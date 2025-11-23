onedio
Akrep Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta enerjinin tavan yapacak ama bir o kadar da derinlerde hissedeceksin. Venüs ve Neptün'ün gizemli birlikteliği, seni biraz daha düşlere daldırabilir. Uykunda belki de daha fazla rüya görürken, gündüzleri de hafif bir dalgınlık hissi kaplayabilir.

İşte bu yüzden sıvı tüketimini biraz daha artırman gerekiyor. Bu, baş ve boyun bölgende oluşabilecek gerginliği büyük ölçüde azaltacak. Böylece, hem daha enerjik hissedeceksin, hem de rahat bir nefes alabileceksin. Ayrıca, gözlerin de bu hafta biraz daha fazla yorulabilir. Yoğunlaşmanın getirdiği bu yorgunluğu gidermek için, arada bir molalar vermeyi unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

