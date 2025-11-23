Sevgili Akrep, bu hafta enerjinin tavan yapacak ama bir o kadar da derinlerde hissedeceksin. Venüs ve Neptün'ün gizemli birlikteliği, seni biraz daha düşlere daldırabilir. Uykunda belki de daha fazla rüya görürken, gündüzleri de hafif bir dalgınlık hissi kaplayabilir.

İşte bu yüzden sıvı tüketimini biraz daha artırman gerekiyor. Bu, baş ve boyun bölgende oluşabilecek gerginliği büyük ölçüde azaltacak. Böylece, hem daha enerjik hissedeceksin, hem de rahat bir nefes alabileceksin. Ayrıca, gözlerin de bu hafta biraz daha fazla yorulabilir. Yoğunlaşmanın getirdiği bu yorgunluğu gidermek için, arada bir molalar vermeyi unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…