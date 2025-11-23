onedio
Akrep Burcu
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünde neler oluyor dersen, aşk gezegeni Venüs ve hayallerin efendisi Neptün, senin için adeta bir aşk üçgeni oluşturuyor. Bu büyülü üçgenin enerjisi, duygusal dünyanı daha da derinleştiriyor ve kalbinde ince bir romantizm dalgası yaratıyor.

Bu romantizm dalgası, ilişkine sanat, müzik veya ruhsal paylaşımlar üzerinden yeni bir boyut katabilir. Belki birlikte bir konser izlemek, belki romantik bir akşam yemeği, belki de birlikte meditasyon yapmak... 

Partnerini şaşırtacak sürprizler, hoş dokunuşlar ve tatlı yakınlaşmalar ile aşkı derinleştirebilirsin. Belki ona beklenmedik bir hediye alabilir, belki de birlikte geçireceğiniz özel bir akşam planlayabilirsin. Bu hafta, aşkı daha da derinleştirmenin ve ilişkinizi daha da güçlendirmenin tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

