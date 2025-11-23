Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünde neler oluyor dersen, aşk gezegeni Venüs ve hayallerin efendisi Neptün, senin için adeta bir aşk üçgeni oluşturuyor. Bu büyülü üçgenin enerjisi, duygusal dünyanı daha da derinleştiriyor ve kalbinde ince bir romantizm dalgası yaratıyor.

Bu romantizm dalgası, ilişkine sanat, müzik veya ruhsal paylaşımlar üzerinden yeni bir boyut katabilir. Belki birlikte bir konser izlemek, belki romantik bir akşam yemeği, belki de birlikte meditasyon yapmak...

Partnerini şaşırtacak sürprizler, hoş dokunuşlar ve tatlı yakınlaşmalar ile aşkı derinleştirebilirsin. Belki ona beklenmedik bir hediye alabilir, belki de birlikte geçireceğiniz özel bir akşam planlayabilirsin. Bu hafta, aşkı daha da derinleştirmenin ve ilişkinizi daha da güçlendirmenin tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…