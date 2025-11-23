Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ve Satürn'ün bir araya gelerek oluşturduğu mükemmel üçgen, iş hayatında sağlam ve kararlı adımlar atman için seni harekete geçiriyor. Sorumluluk duygunun yükselişi, özellikle yöneticilik veya organizasyon gerektiren işlerde seni öne çıkarıyor. Kontrolü tamamen eline almanı sağlayan bu enerji, yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek kalıcı bir başarıyı adeta tuğla tuğla inşa etmen için ideal bir zemin hazırlıyor.

Ancak, bu arada Merkür'ün durağan konumunun getirdiği sürprizlere de hazırlıklı olman gerekiyor. Bir süredir duraksayan ya da aksayan işlerin yoluna girdikçe, ilerlemenin tadını çıkarmanın tam zamanı. İş hayatında daha fazlasını elde etmek istiyorsan, hedeflerini yeniden gözden geçirmen gerekiyor. Bu sayede uzun vadede çok daha fazla fayda sağlayabilirsin. Gökyüzü seni daha dikkatli ve öngörülü olmaya teşvik ediyor, bu sese kulak vermelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…