YouTuber Tyler Oliveira Hindistan’da Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlattıkları ‘Gorehabba’ Festivaline Katıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
24.10.2025 - 13:10 Son Güncelleme: 24.10.2025 - 13:22

Hindistan, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Bu yoğun nüfus sebebiyle çöpler, atık yönetimi, hava ve su kirliliği ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bunun yanında insanların da hijyenden uzak yaşam tarzı sık sık gündem oluyor. Hint sokak lezzetleri videolarına denk gelmeyeniniz yoktur. Şimdi de Hindistan'da yine hijyenden uzak bir festival gündem oldu. 

YouTuber Tyler Oliveira, Hindistan’da düzenlenen ‘Gorehabba Festivali'ne katıldı. İnsanların birbirlerine inek dışkısı fırlattıkları festival mideleri altüst etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gorehabba festivali nedir?

Gorehabba Festivali, ülkenin bir başka meşhur festivali olan Diwali'den birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Diwali ışık, temizlik ve yeni başlangıçların bayramı olarak biliniyor. Bunun ardından ise Gorehabba kutlanıyor. Köy meydanında büyük bir tören düzenleniyor. Festivalde insanlar ineklerin taze dışkısını topluyor ve birbirlerine fırlatıyor. Ortaya ise kültüre hakim olamayanların anlam veremediği görüntüler çıkıyor.

