YouTuber Tyler Oliveira Hindistan’da Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlattıkları ‘Gorehabba’ Festivaline Katıldı

Hindistan, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Bu yoğun nüfus sebebiyle çöpler, atık yönetimi, hava ve su kirliliği ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bunun yanında insanların da hijyenden uzak yaşam tarzı sık sık gündem oluyor. Hint sokak lezzetleri videolarına denk gelmeyeniniz yoktur. Şimdi de Hindistan'da yine hijyenden uzak bir festival gündem oldu.

YouTuber Tyler Oliveira, Hindistan’da düzenlenen ‘Gorehabba Festivali'ne katıldı. İnsanların birbirlerine inek dışkısı fırlattıkları festival mideleri altüst etti.