Yine Bir Gurbetçiden Halkımıza Ekonomi Dersi Niteliğinde Tavsiye: "Araba Alamıyorsanız Bisiklete Binin"

Yurt dışında yaşayan pek çok gurbetçi yaz tatilini ülkemizde geçiriyor bildiğiniz üzere. Fakat bu yıl gurbetçilerin açıklamaları sık sık gündem oldu ve pek çoğu tepki çekti. Almanya'da hayatın çok zor olduğunu savunan gurbetçiler, ülkemizdeki insanların 'ekonomik sıkıntı çekiyoruz' açıklamalarına pek inanmıyor. Ülkemizde vatandaşların yeterince çalışmadığını, çalışanların ise ekonomi yapmayı bilmediklerini düşünüyorlar. Haliyle bu da çatışmaya sebep oluyor.
Yine bir gurbetçi, halkımıza beklenmedik bir ekonomi tavsiyesi verdi. Garip tavsiyesi kısa sürede tepki çekti.
"Araba almayın, bisiklete binin. Aç açıkta değilsiniz."
