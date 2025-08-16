onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Bir Gurbetçiden Halkımıza Ekonomi Dersi Niteliğinde Tavsiye: "Araba Alamıyorsanız Bisiklete Binin"

Yine Bir Gurbetçiden Halkımıza Ekonomi Dersi Niteliğinde Tavsiye: "Araba Alamıyorsanız Bisiklete Binin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2025 - 20:59

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışında yaşayan pek çok gurbetçi yaz tatilini ülkemizde geçiriyor bildiğiniz üzere. Fakat bu yıl gurbetçilerin açıklamaları sık sık gündem oldu ve pek çoğu tepki çekti. Almanya'da hayatın çok zor olduğunu savunan gurbetçiler, ülkemizdeki insanların 'ekonomik sıkıntı çekiyoruz' açıklamalarına pek inanmıyor. Ülkemizde vatandaşların yeterince çalışmadığını, çalışanların ise ekonomi yapmayı bilmediklerini düşünüyorlar. Haliyle bu da çatışmaya sebep oluyor. 

Yine bir gurbetçi, halkımıza beklenmedik bir ekonomi tavsiyesi verdi. Garip tavsiyesi kısa sürede tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Araba almayın, bisiklete binin. Aç açıkta değilsiniz."

"Araba almayın, bisiklete binin. Aç açıkta değilsiniz."

İki kişi çalışarak çok rahat geçinilebileceğini savunan kadın, kendi yaşadığı sitede herkesin 3 arabası olduğunu söyledi. Hollanda'da herkesin bisiklete bindiğini söyleyen kadın, araba almaya bütçesi yetmeyenlere bisiklet almalarını tavsiye etti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın