Yıl Sonuna Kadar Et ve Tereyağı Fiyatları Sabitlendi: İstanbul'da Uygun Fiyatlı Et ve Tereyağı Satan Marketler
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyeleri marketlerde, et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. Yıl sonuna kadar dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı ise 384 liradan satılacak. İşte uygun fiyata et ve tereyağı satacak marketler...
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılacak.
Et ve tereyağı fiyatları hangi marketlerde sabitlendi?
