Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Derken İslam Memiş “Bu Rakamı Geçmez” Diyerek Asgari Ücreti Açıkladı
Asgari ücrette kritik tarihlere kısa zaman kaldı, herkes nefesini tuttu ve asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir çok dedikodu ortaya atılırken önceki senelerde asgari ücreti doğru tahmin eden ekonomi uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi. İslam Memiş’in iddiasına göre yeni asgari ücret 27 bin TL bile olmayacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret ne kadar olacak sorunun cevabını milyonlarca insan beklerken İslam Memiş’ten üzücü bir açıklama geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın