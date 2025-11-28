onedio
article/comments
article/share
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Derken İslam Memiş “Bu Rakamı Geçmez” Diyerek Asgari Ücreti Açıkladı

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
28.11.2025 - 10:19

Asgari ücrette kritik tarihlere kısa zaman kaldı, herkes nefesini tuttu ve asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir çok dedikodu ortaya atılırken önceki senelerde asgari ücreti doğru tahmin eden ekonomi uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi. İslam Memiş’in iddiasına göre yeni asgari ücret 27 bin TL bile olmayacak!

Asgari ücret ne kadar olacak sorunun cevabını milyonlarca insan beklerken İslam Memiş’ten üzücü bir açıklama geldi.

Milyonlarca asgari ücretli 2026 asgari ücretine umut bağlarken, uzmanlardan gelen tahminler beklentilerin çok uzağında kalıyor. Altın piyasasındaki analizleriyle tanınan Finans Uzmanı İslam Memiş, yeni yılda yapılacak zam için yüzde 20-22 bandını işaret etti. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki kritik toplantısına sayılı günler kala, 2026 zammı için geri sayım başladı. Vatandaşın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberdeyken, İslam Memiş YouTube yayınında asgari ücret beklentisini açıkladı.

Memiş, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 ile 22 aralığında bir zam yapılmasını beklediğini ifade ederek, bu oran dışında herhangi bir düzeltme öngörmediğini belirtti. Eğer Memiş'in yüzde 22'lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret ancak 26 bin 966 lira seviyesine yükselebilecek. Bu rakam, artan yaşam maliyetleri karşısında emekçinin derdine derman olmaktan çok uzak görünüyor.

Ali Can YAYCILI
