Dev Market Zinciri 300 Mağazasını Devretti, Müşteriyi Ucuzluk Bekliyor!
Fransa perakende sektörünün devlerinden Auchan, ülkedeki yaklaşık 300 süpermarketini Intermarché ve Netto markalarının işletmesine devrederek büyük bir stratejik hamleye imza attı. Şirket, bu kararla artan rekabet karşısında fiyat avantajı sağlamayı ve yerel pazarda güçlenmeyi hedefliyor.
Yoğun rekabetin yaşandığı Fransız market sektöründe fiyat baskısını hafifletmek isteyen Auchan, kritik bir karara imza attı.
Personel Auchan'da kalıyor, operasyon Intermarché'de!
