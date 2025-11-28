Dev Market Zinciri 300 Mağazasını Devretti, Müşteriyi Ucuzluk Bekliyor!

Dev market zinciri, yaklaşık 300 mağazasını Müsketörler Grubu'nun bünyesindeki Intermarché ve indirimli market zinciri Netto'ya franchise modeliyle dönüştürme hazırlığında.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Auchan'da kalacak olan bu mağazalar, ticari operasyonlar ve tedarik süreçleri açısından Intermarché’nin güçlü satın alma yapısına entegre edilecek. Bu entegrasyonun temel beklentisi, özellikle Intermarché'nin hacimli alım gücünden faydalanarak raf fiyatlarını düşürmek ve böylece tüketicilere cazip indirimler sunabilmek.

Korsika dışındaki tüm mağazaları kapsayan bu geniş çaplı geçiş için şu anda rekabet kurumunun onayı bekleniyor. Onayın ardından sürecin aşamalı olarak ilerlemesi ve tüm devir işlemlerinin 2026 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.