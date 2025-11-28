onedio
Dev Market Zinciri 300 Mağazasını Devretti, Müşteriyi Ucuzluk Bekliyor!

Dev Market Zinciri 300 Mağazasını Devretti, Müşteriyi Ucuzluk Bekliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.11.2025 - 09:01

Fransa perakende sektörünün devlerinden Auchan, ülkedeki yaklaşık 300 süpermarketini Intermarché ve Netto markalarının işletmesine devrederek büyük bir stratejik hamleye imza attı. Şirket, bu kararla artan rekabet karşısında fiyat avantajı sağlamayı ve yerel pazarda güçlenmeyi hedefliyor.

Yoğun rekabetin yaşandığı Fransız market sektöründe fiyat baskısını hafifletmek isteyen Auchan, kritik bir karara imza attı.

Yoğun rekabetin yaşandığı Fransız market sektöründe fiyat baskısını hafifletmek isteyen Auchan, kritik bir karara imza attı.

Dev market zinciri, yaklaşık 300 mağazasını Müsketörler Grubu'nun bünyesindeki Intermarché ve indirimli market zinciri Netto'ya franchise modeliyle dönüştürme hazırlığında.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Auchan'da kalacak olan bu mağazalar, ticari operasyonlar ve tedarik süreçleri açısından Intermarché’nin güçlü satın alma yapısına entegre edilecek. Bu entegrasyonun temel beklentisi, özellikle Intermarché'nin hacimli alım gücünden faydalanarak raf fiyatlarını düşürmek ve böylece tüketicilere cazip indirimler sunabilmek.

Korsika dışındaki tüm mağazaları kapsayan bu geniş çaplı geçiş için şu anda rekabet kurumunun onayı bekleniyor. Onayın ardından sürecin aşamalı olarak ilerlemesi ve tüm devir işlemlerinin 2026 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Personel Auchan'da kalıyor, operasyon Intermarché'de!

Personel Auchan'da kalıyor, operasyon Intermarché'de!

Dönüşüm sürecinde dikkat çeken bir diğer nokta ise mağaza çalışanlarının durumu. Auchan, devredilen mağazaların personelini kendi bünyesinde tutmaya devam edeceğini, ancak günlük operasyonel yönetimin Intermarché tarafından üstlenileceğini duyurdu. Bu model, hem mevcut istihdamı korumayı hem de mağazaların yerel dinamiklere daha hızlı adapte olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
