Netflix’in Münevver Karabulut Belgeseli Tartışma Yarattı: Karabulut Ailesi Belgesele İzin Vermiyor!
Netflix’in Münevver Karabulut cinayetine dair hazırladığı belgeseli ailenin izni olmadan çektiği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in tutuklu olması sebebiyle Cumhuriyet'e konuşan Epözdemir'in avukatı Murat Öksüz 'Belgeselin yayımlanmasının önlenmesi için tedbir talebi başta olmak üzere bütün yasal yollara başvurulacaktır' dedi.
Netflix, Türkiye’de uzun yıllar gündemde kalan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan Münevver Karabulut cinayetini belgesel formatında ele alacağını duyurdu.
Öksüz, belgeselin Münevver Karabulut’un anne ve babası dahil ailesinin muvafakatı olmadan çekildiğini vurguladı. Öksüz şunları söyledi:
Karabulut ailesi, kızlarının ölümünün 'ticari bir hal' almasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.
