Netflix’in Münevver Karabulut Belgeseli Tartışma Yarattı: Karabulut Ailesi Belgesele İzin Vermiyor!

Ali Can YAYCILI
28.11.2025 - 08:27

Netflix’in Münevver Karabulut cinayetine dair hazırladığı belgeseli ailenin izni olmadan çektiği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in tutuklu olması sebebiyle Cumhuriyet'e konuşan Epözdemir'in avukatı Murat Öksüz 'Belgeselin yayımlanmasının önlenmesi için tedbir talebi başta olmak üzere bütün yasal yollara başvurulacaktır' dedi.

Netflix, Türkiye’de uzun yıllar gündemde kalan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan Münevver Karabulut cinayetini belgesel formatında ele alacağını duyurdu.

Açıklama, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kısa tanıtım videosuyla yapıldı. Ancak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, belgeselin çekimi sırasında yapımcı firma Netflix'e ihtarname göndermiş, yapımın yayımlanması durumunda hukuki ve cezai süreç başlatacaklarını belirtmişti.

Rezan Epözdemir’in tutuklu olması nedeniyle konuyu yakından takip eden Epözdemir'in avukatı Murat Öksüz Cumhuriyet’e konuya dair açıklamalarda bulundu.

Öksüz, belgeselin Münevver Karabulut’un anne ve babası dahil ailesinin muvafakatı olmadan çekildiğini vurguladı. Öksüz şunları söyledi:

'Netflix’de yayımlanması planlanan Münevver belgeseline dair; 2009 yılında canice katledilen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yayımlanacağı belirtilen belgeselin başta anne ve babası olmak üzere ailenin izni olmadan çekimleri gerçekleştirilmiş ve yakın zamanda yayımlanacağı duyurulmuştur. Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izinsiz yayın, kişilik haklarının ihlali anlamına gelir.'

Karabulut ailesi, kızlarının ölümünün 'ticari bir hal' almasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Avukat Murat Öksüz, belgeselin yayımlanmasını engellemek için tedbir talebi başta olmak üzere tüm yasal yolların kullanılacağını belirtti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
