Şule Aydın Onlar TV’de Açıkladı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı’dan Sürpriz Karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla haziran ayında tutuklanan ve yargılandığı davanın 26 Kasım'da görülen celsesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, ilk duruşma sonrasında ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldı. Onlar TV'de Fatih Altaylı hakkında açıklama yapan gazeteci Şule Aydın 'Fatih Altaylı çok iyi, Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Şule Aydın'ın Onlar TV'de yaptığı açıklama:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şule Aydın, Onlar TV'de yaptığı açıklamada Fatih Altaylı'nın kısa süre sonra Youtube yayınlarına kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın