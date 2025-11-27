Şule Aydın Onlar TV’de Açıkladı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı’dan Sürpriz Karar

YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

26 Kasım'da görülen karar duruşmasında mahkeme, Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Altaylı, tutuklanmasının ardından YouTube kanalında yayınlarına devam etmiş ve cezaevinden gönderdiği notlar ile siyaset gündemine ilişkin yorumlarını ve kulis bilgilerini günbegün takipçileriyle paylaşmayı sürdürmüştü.

Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek 'Fatih Altaylı çok iyi, Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak' ifadelerini kullandı.