Cinsel Saldırı Suçlamasıyla 14 Ay Hapis Yatan Dünya Futbolunun Yıldızlarından Dani Alves Kilisede Vaaz Veriyor

Geçtiğimiz aylarda bu mesleğe başladığı ortaya çıkan Dani Alves'in yeni videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız ve Barcelona'nın unutulmaz sağ beki Dani Alves, 2022 yılında İspanya'nın Barselona şehrinde bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik cinsel saldırı iddialarıyla dünya gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık 14 ay boyunca özgürlüğünden mahrum kalan Alves, Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi'nin davadaki delillerde önemli tutarsızlıklar tespit etmesi üzerine serbest bırakıldı.

Alves şimdilerde İspanya'nın kuzeyindeki Girona kentinde bulunan bir kilisede cemaate vaaz veriyor. Görüntülerde Alves'in duygusal anlar yaşadığı ve cemaate 'Tanrı'nın sizden uzak olduğunu düşünmeyin' sözleriyle seslendiği kaydedildi.