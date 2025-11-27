onedio
Cinsel Saldırı Suçlamasıyla 14 Ay Hapis Yatan Dünya Futbolunun Yıldızlarından Dani Alves Kilisede Vaaz Veriyor

Ali Can YAYCILI
27.11.2025 - 23:07

Dünya futbolunun en öneli yıldızlarından biri olan ve sayısı kupa kazanan ancak futbolu bıraktıktan sonra cinsel saldırı suçlamasıyla 14 ay hapis yattıktan sonra serbest kalan Brezilyalı isim Dani Alves, hayatını yeniden kurdu. Dani Alves yeni hayatında İspanya'nın Girona kentindeki bir kilisede vaaz vermeye başladı.

İşte Dani Alves'in gündem olan görüntüleri:

14 ay ‘haksız’ yere cezaevinde yattıktan sonra kendine yeni bir hayat kuran Dani Alves kilisede vaaz veriyor.

Geçtiğimiz aylarda bu mesleğe başladığı ortaya çıkan Dani Alves'in yeni videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız ve Barcelona'nın unutulmaz sağ beki Dani Alves, 2022 yılında İspanya'nın Barselona şehrinde bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik cinsel saldırı iddialarıyla dünya gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık 14 ay boyunca özgürlüğünden mahrum kalan Alves, Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi'nin davadaki delillerde önemli tutarsızlıklar tespit etmesi üzerine serbest bırakıldı.

Alves şimdilerde İspanya'nın kuzeyindeki Girona kentinde bulunan bir kilisede cemaate vaaz veriyor. Görüntülerde Alves'in duygusal anlar yaşadığı ve cemaate 'Tanrı'nın sizden uzak olduğunu düşünmeyin' sözleriyle seslendiği kaydedildi.

