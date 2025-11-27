Cinsel Saldırı Suçlamasıyla 14 Ay Hapis Yatan Dünya Futbolunun Yıldızlarından Dani Alves Kilisede Vaaz Veriyor

Dünya futbolunun en öneli yıldızlarından biri olan ve sayısı kupa kazanan ancak futbolu bıraktıktan sonra cinsel saldırı suçlamasıyla 14 ay hapis yattıktan sonra serbest kalan Brezilyalı isim Dani Alves, hayatını yeniden kurdu. Dani Alves yeni hayatında İspanya'nın Girona kentindeki bir kilisede vaaz vermeye başladı.
İşte Dani Alves'in gündem olan görüntüleri:
14 ay ‘haksız’ yere cezaevinde yattıktan sonra kendine yeni bir hayat kuran Dani Alves kilisede vaaz veriyor.
